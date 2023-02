Japão com "fortes suspeitas" de que balões chineses invadem espaço aéreo do país desde 2019

O ministro da Defesa do Japão afirmou, esta terça-feira, que tem "fortes suspeitas" de que balões de vigilância chineses entraram no país pelo menos três vezes desde 2019.Os balões foram detectados em 2019, 2020 e 2021, disse o ministério numa declaração, onde acrescentou que o Japão tinha apelado ao governo da China para que tal não volte a acontecer, de acordo com a Reuters.O Estados Unidos da América identificaram, no dia 2 de fevereiro de 2023, um 'balão' chinês a sobrevoar o espaço aéreo do país. No dia 4 deste mês os americanos abateram o objeto que nomearam de 'balão espião'.