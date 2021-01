Japão decide na quinta-feira novo Estado de Emergência devido a aumento de casos de Covid-19

O Governo do Japão anunciou hoje que vai decidir na quinta-feira a declaração de um novo estado de emergência sanitária, devido ao aumento das infeções de covid-19, sobretudo na capital.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, durante uma reunião do comité executivo do partido no poder, depois de na véspera o governante ter anunciado planos para declarar nova emergência sanitária, para combater a terceira vaga de infeções no país.

"A nossa prioridade é dar uma resposta forte ao coronavírus", disse Suga, durante a reunião, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.