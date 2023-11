Japão decide suspender aviões militares após queda de aeronave dos EUA

Tóquio vai suspender os voos dos seus aviões militares Osprey, após um aparelho aéreo das forças armadas dos Estados Unidos ter caído perto da ilha de Yakushima, no sul do Japão, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

O alto funcionário do Ministério da Defesa japonês Taro Yamato disse numa audiência parlamentar que o país pretende suspender os voos dos Ospreys por enquanto, mas sem divulgar mais detalhes.

Pelo menos uma pessoa morreu na queda no mar de um Bell-Boeing V-22 Osprey das forças armadas norte-americanas, anunciou na quarta-feira a Guarda Costeira nipónica.