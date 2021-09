Japão deteta partículas pretas em dose da vacina da Moderna contra Covid-19

O Japão detetou um novo caso de contaminação na vacina da Moderna contra a Covid-19. Este é o quarto incidente deste tipo em menos de uma semana.A câmara de Kanagawa, no Japão, revelou esta terça-feira que foram encontradas várias partículas pretas num frasco da vacina durante o processo de verificação de substâncias anterior à inoculação.De acordo com a mesma fonte, citada pela Reuters, o lote contaminado foi já recolhido. Cerca de 3790 pessoas terão sido inoculadas com estas doses, tendo o lote sido imediatamente suspenso.O país suspendeu já o uso de 1,63 milhões de doses, numa altura em que o número de infeções está a aumentar devido à propagação da variante Delta.