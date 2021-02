Japão deteta nova variante do coronavírus em surto com 91 pessoas infetadas

O Japão detetou uma nova variante do vírus da Covid-19, já identificado em 93 pessoas no país. O governo acredita que a nova variante chegou do exterior.O porta-voz japonês disse que a variante "pode ser mais contagiosa do que as variantes já encontradas e ao espalhar-se internamente, pode levar a um rápido aumento de casos".Segundo a ABC NEWS, o governo está a aumentar a vigilância contra novas estirpes que podem ser mais resistentes às vacinas que o país começou a administrar esta semana.O Japão já registou mais de 400 mil casos de Covid-19 e 7.194 mortes.