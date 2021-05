Japão disponibiliza 374 mil euros para apoiar sistema de vacinação contra a Covid-19 em Angola

O Governo japonês disponibilizou a Angola 450 mil dólares (374 mil euros) em ajuda de emergência para apoiar a resposta à covid-19 e fortalecer o sistema de gestão, armazenamento e distribuição de vacinas, segundo um comunicado oficial.

O apoio japonês "visa garantir que o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o Ministério da Saúde angolano trabalhem em estreita colaboração para o fortalecimento dos sistemas de gestão, armazenamento e distribuição da vacina contra a covid-19", refere um comunicado conjunto do Governo do Japão e do UNICEF.

A introdução de mais doses de vacinas contra a covid-19 terá um impacto significativo na cadeia de abastecimento de vacinas e na capacidade de armazenamento em câmaras de refrigeração.

O UNICEF tem apoiado o plano angolano de vacinação na parte logística, nomeadamente a nível do sistema de câmaras de refrigeração para garantir que o país possa armazenar e distribuir com segurança as vacinas, além das restantes vacinas de rotina.

O executivo de Angola pretende vacinar cerca de 52% dos 22 milhões de pessoas elegíveis a vacinação até ao final deste ano.

Angola vacinou até à data cerca de 513 mil pessoas contra a covid-19.