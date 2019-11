Japão diz que a Coreia do Norte voltou a lançar o "que parece ser um míssil"

A Coreia do Norte disparou um que parecia ser um mísssil na quinta-feira, diz a Polícia Marítima Japonesa, acrescentando que supervisionaram o sítio onde o projétil iria aterrar.



Este incidente vem no seguimento do lançamento de dois projéteis no fim de outubro a mando de Pyongyang, que aterraram em águas entre a Coreia do Norte e o Japão.

Ver comentários