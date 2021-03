Japão e EUA acusam China de agir de forma incompatível com a ordem internacional

Os Estados Unidos e Japão acusaram a China, esta terça-feira, de agir de forma "incompatível com a ordem internacional" e denunciaram em particular as atividades militares de Pequim na região do Pacífico, assim como a questão das ilhas Senkaku.

Num comunicado conjunto divulgado após a reunião entre o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, com seus homólogos japoneses Toshimitsu Motegi e Nobuo Kishi, os responsáveis dos dois países alertaram que "o comportamento da China, quando incompatível com a ordem internacional existente, apresenta desafios políticos, económicos, militares e tecnológicos".

"Se a China usar a força para impor a sua vontade, responderemos de forma consistente", advertiu Blinken durante uma conferência de imprensa realizada no final da reunião, durante a visita ao Japão dos dois responsáveis do novo Governo norte-americano.