Japão eleva para 355 número de infetados com coronavírus em navio de cruzeiro

O número de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19 do navio de cruzeiro Diamond Princess em quarentena no Japão aumentou para 355, anunciou este domingo o ministro da Saúde nipónico, Katsunobu Kato.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 70 casos. Kato adiantou, numa declaração na emissora pública NHK, que foram testadas 1.219 pessoas até ao momento.

O Diamond Princess, que atracou em Yokohama, uma cidade portuária a sudoeste de Tóquio, foi colocado em quarentena com mais de 3.600 pessoas a bordo.