As autoridades japonesas emitiram esta segunda-feira um alerta de tsunami após um sismo de magnitude 7.4 ocorrido na região de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, a principal do país.

A televisão estatal NHK TV alertou para ondas que podem atingir os cinco metros em praticamente todo o litoral ocidental e apelou à população para subir para zonas elevadas ou para o topo dos edifícios o mais depressa possível.