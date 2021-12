O Japão executou esta terça-feira três pessoas que estavam no corredor da morte, noticiaram os meios de comunicação locais, citando fontes do Ministério da Justiça.

Acredita-se que as execuções sejam as primeiras no país desde dezembro de 2019.

O Ministério da Justiça, contactado pela agência francesa France-Press (AFP), não confirmou a informação. Os meios de comunicação locais não revelaram as identidades dos prisioneiros executados.