Japão inventa ecrã de televisão "lambível" que imita os sabores dos alimentos

Parece uma brincadeira, mas não é. Um professor japonês desenvolveu um protótipo de ecrã de televisão "lambível" que imita o sabor da comida, chamado "Taste the TV" (TTTT).



O dispositivo usa um carrossel com 10 latas de sabores que borrifam uma combinação capaz de criar o sabor de uma comida específica. A amostra de sabor passa para um rolo de filme higiénico que rola no ecrã da televisão para o espetador experimentar, refere o The Guardian.



"O objetivo é possibilitar que as pessoas vivam algo como comer num restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em casa", disse Homei Miyashita, professor da Universidade Meji em Tóquio.



Homei trabalha com uma equipa de cerca de 30 alunos e esta não é a primeira vez que desenvolve uma tecnologia ligada aos sabores. Um dos vários dispositivos que criou é um garfo que torna os alimentos mais saborosos.



O professor disse que construiu o protótipo TTTV no ano passado e que uma versão comercial custará cerca de 770 euros (100 mil ienes) para ser produzida.



De acordo com Homei, o ecrã "lambível" poderá ser usado para o ensino à distância de sommeliers e cozinheiros ou para jogos de degustação ou questionários.



Algumas empresas têm entrado em contacto com o professor japonês sobre o uso da tecnologia de spray em dispositivos que podem aplicar o sabor de pizza ou chocolate numa fatia de pão torrado.