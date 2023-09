Japão lança foguete com primeira sonda para primeira alunagem do país

Um foguetão que transporta a sonda lunar SLIM, com a qual o Japão pretende realizar a primeira alunagem do país, descolou esta quinta-feira, após três adiamentos desde o final de agosto devido a condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com a transmissão ao vivo do lançamento, o 47.º foguetão H2A, operado pela Mitsubishi Heavy Industries, deslocou conforme previsto, às 08h42 (0h42 em Lisboa), de uma base em Tanegashima, no sudoeste do país.

A sonda lunar SLIM separou-se com sucesso do foguete H2A, com 53 metros de comprimento e quatro de diâmetro, cerca de 45 minutos após a descolagem, provocando uma explosão de alegria e aplausos no centro de controlo.