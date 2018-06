Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Japão lança novo satélite para vigiar Coreia do Norte

País quer conseguir imagens de áreas afetadas por desastres naturais.

11:33

O Japão lançou esta terça-feira um satélite destinado a vigiar as instalações militares da Coreia do Norte e conseguir imagens de áreas afetadas por desastres naturais, informou a Agência de exploração Aeroespecial do Japão (JAXA).



O satélite do tipo radar foi lançado num foguete H-2ª, às 04h20 GMT (05h20 em Lisboa), do centro espacial Tanegashima, na província de Kagoshima (sudoeste), informou a Jaxa em comunicado.



"O foguete voou como planejado e o satélite de colheita de dados foi devidamente separado", confirmou a agência aeroespacial.



Esse tipo de satélite capta ondas de rádio refletidas do solo e é capaz de capturar imagens sem ser afetado por fenómenos meteorológicos e até mesmo de noite.



O Governo japonês tem, com o lançamento de hoje, quatro satélites deste género em órbita, com mais dois dispositivos de reconhecimento ótico (capturam fotografias a longa distância), e espera operar até dez satélites no total.



Os satélites estão a ser usados para analisar o desenvolvimento das estações de lançamento de mísseis da Coreia do Norte e das instalações de testes nucleares e também servem para tirar fotos das áreas afetadas em caso de desastre natural.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FHUsaz4k-lY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>