Japão lembra papel de Henry Kissinger para a paz e estabilidade na Ásia

O primeiro-ministro japonês saudou esta quinta-feira as "contribuições significativas para a paz e a estabilidade" na Ásia dadas pelo antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, que morreu na quarta-feira com 100 anos.

Kissinger deu "contribuições significativas para a paz e a estabilidade regionais, incluindo a normalização das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China", disse Fumio Kishida aos jornalistas.

Pouco depois da histórica visita de Nixon a Pequim em 1972, na qual desempenhou um papel fundamental, Kissinger ficou furioso com a intenção do Japão de normalizar rapidamente as relações com a China comunista, contrariando assim Washington, de acordo com documentos do governo norte-americano desclassificados em 2006.