As autoridades japonesas ordenaram esta segunda-feira a retirada de cerca de 360 mil residentes na cidade de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sudoeste do país, devido às chuvas torrenciais.

A chuva causou já a queda de uma ponte naquela região.

No sábado, a tempestade tinha causado um morto e duas pessoas foram dadas como desaparecidas, no oeste do país.