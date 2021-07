Japão pondera proibir presença de público nas bancadas durante Jogos Olímpicos

O Japão está a ponderar a possibilidade de não haver espectadores nos Jogos Olímpicos, até porque as autoridades japonesas deverão decretar o estado de emergência em Tóquio, a duas semanas do arranque da competição na cidade, segundo avança esta quarta-feira a agência Reuters.Especialistas médicos dizem há muito que a presença de público nas bancadas poderia dar origem a novas infeções por covid-19, numa cidade onde o número de casos tem vindo a subir.A organização já tinha proibido a presença de público estrangeiro e tinha determinado a lotação de cada recinto até 50 por cento da sua capacidade, com um máximo de 10 mil pessoas.O Japão nunca chegou a ter surtos tão graves como em outros países, mas já contabiliza mais de 800 mil casos e perto de 15 mil mortos por covid-19. Em Tóquio foram ontem reportados 920 novos casos, o número mais alto desde 13 de maio.