Japão promete 8,6 mil milhões de euros para promover emissões zero na Ásia

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeu fundos 8,64 mil milhões de euros ao longo de cinco anos para promover a transição energética na Ásia, durante a cimeira climática COP26 em Glasgow.

"O Japão vai avançar com os esforços no sentido de uma emissão líquida zero na Ásia, o motor do crescimento económico global", disse Kishida no segundo dia da COP26 em Glasgow, de acordo com a agência noticiosa local Kyodo.

"Quero transmitir ao mundo a firme determinação do Japão em exercer a sua liderança rumo a zero emissões na Ásia", disse, aos meios de comunicação locais horas antes da sua chegada à cimeira, naquela que é a primeira viagem oficial do primeiro-ministro japonês após ter sido reeleito nas eleições gerais de domingo.