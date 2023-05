Japão promete a Lula aprovar isenção de visto de turista para brasileiros

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida anunciou este sábado, num encontro com o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que irá iniciar o processo para aprovar a isenção de visto para turistas brasileiros.

Os dois líderes reuniram-se este sábado durante cerca de uma hora na cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, para onde Lula viajou para participar de várias sessões no âmbito da cimeira de líderes do G7, que desta vez incluiu vários países emergentes.

No encontro, Kishida disse também que irá aprovar um empréstimo no valor de cerca de 30 mil milhões de ienes (200,9 milhões de euros) para apoiar o sistema de saúde brasileiro e outros setores.