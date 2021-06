Japão rejeita negociações com EUA para equipar caças F-15

O Japão está a ponderar não equipar os seus caça F-15 com mísseis americanos devido ao elevado aumento dos custos, segundo avança a agência de notícias Kyodo.Segundo o mesmo órgão noticioso, a escassez de componentes eletrónicos necessários para a construção dos mísseis é a principal causa da subida dos preços.Esta decisão junta-se à medida que previa a redução do orçamento fiscal do país para 2021, já que foram consideradas prioritárias as reduções de custos em negociações com os EUA.

Atualmente, o governo de Tóquio pretende modernizar 70 dos 200 caças F-15 da frota japonesa.