O Japão não registou mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez nos últimos 15 meses, noticiou esta segunda-feira a imprensa local.

No último domingo, o país contabilizou 162 novos casos de Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde japonês.

Esta é a primeira vez desde agosto de 2020 que não há registo de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 no país.