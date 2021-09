Japão tem 86 mil pessoas com mais de 100 anos, um novo recorde

O Japão conta com 86.510 pessoas com idade igual ou superior a 100 anos, um novo recorde, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde japonês, num país em que o número de centenários quintuplicou desde 2000.

Os números, divulgados por ocasião do Dia do Respeito pelos Idosos, que se assinala na próxima segunda-feira, representam um aumento de 6.060 pessoas em relação ao ano anterior, de acordo com a informação fornecida pelo Ministério, citada pela agência Efe.

As mulheres continuam a ser a esmagadora maioria das pessoas centenárias, representando 88% do total (76.450 pessoas), mais 5.475 que no ano anterior.