Japão vai enviar aviões próprios para ajudar na retirada de pessoas do Afeganistão

O Governo japonês anunciou hoje que vai enviar aviões das Forças Armadas para o Afeganistão para retirar mais pessoal da embaixada em Cabul, outros japoneses e pessoas que pretendam sair do país.

"Enviaremos aviões de transporte C-130 para retirar pessoas que queiram deixar o país", disse o porta-voz do executivo japonês, o Ministro Katsunobu Kato, no encontro diário com a imprensa.

O Japão tem trabalhado para "dar prioridade à segurança dos japoneses que lá estão e também dos trabalhadores locais que permaneceram na embaixada e no escritório da Agência de Cooperação Internacional do Japão", em cooperação com os Estados Unidos e outros países, disse Kato.