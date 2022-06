Japonês de 83 anos bate recorde ao atravessar Pacífico à vela sem escalas

O japonês Kenichi Horie, de 83 anos, tornou-se este sábado na pessoa mais velha a fazer a travessia do oceano Pacífico num veleiro, a solo e sem escalas, numa viagem de pouco mais de dois meses.

O japonês chegou ao estreito de Kii, que separa as prefeituras de Wakayama e Tokushima, no oeste do Japão, às 02h39 (19h39 de sexta-feira em Lisboa), a bordo do Suntory Mermaid III, de uma tonelada e seis metros de comprimento.

A viagem começou em 27 de março, em São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, e demorou 69 dias e sete horas, tendo percorrido cerca de 8.500 quilómetros, de acordo com a equipa de apoio.