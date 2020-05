Jardim, varanda ou terraço: as soluções para ter mais saúde e encontrar o seu bem-estar

A pandemia do coronavírus obrigou ao confinamento de milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. Mas o local onde vive pode ajudar a contribuir e muito para a sua saúde e bem-estar.

A pesquisa, realizada por uma equipa de investigadores da Universidade de Exeter e da Royal Horticultural Society, no Reino Unido, descobriu que os jardins domésticos podem promover a saúde e melhorar o bem-estar entre as pessoas, em comparação com a população que só têm possibilidade de frequentar jardins públicos.

A equipa de investigadores baseou-se numa amostra de 7814 pessoas em Inglaterra.

Segundo o estudo, publicado na revista Landscape and Urban Planning, o acesso a um espaço verde, em particular os jardins e espaços exteriores privados, revelou-se um fator de bem-estar entre a população estudada. As pessoas com um jardim privado, como uma varanda, um quintal ou um pátio estavam mais propensar às actividades físicas. A jardinagem foi também considerada uma actividade relaxante, capaz de melhorar a saúde.



"Os participantes na pesquisa que fazem jardinagem e utilizam o jardim de casa para relaxar afirmaram que se sentem melhor a nível de saúde, praticam mais atividade física e estão mais em contacto com a natureza do que qualquer outra pessoa", conclui o estudo.