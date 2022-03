O jato particular onde seguia Donald Trump foi obrigado a realizar uma aterragem de emergência na noite de sábado, 5 de março, após ter participado no Comité Nacional Republicano, em Nova Orleães, EUA.



De acordo com o Politico, o avião encontrava-se a voar quando, ao fim de 20/30 minutos, um dos motores falhou e o piloto acabou por decidir regressar ao aeroporto de origem.