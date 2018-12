Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jatos da marinha norte-americana colidem ao largo da costa do Japão

Não há ainda um balanço oficial do número de vítimas.

22:11

Dois jatos da marinha norte-americana colidiram ao largo da costa do Japão enquanto reabasteciam, provocando um acidente aéreo.



De acordo com o The Independent, as buscas e as operações de resgate já estão em andamento, não havendo para já um balanço oficial do número de vítimas.