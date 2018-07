Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Javalis Selvagens' iniciam retiro budista

Menores tailandeses salvos de gruta vão cumprir retiro de nove dias para agradecer pelo sucesso do resgate.

Por Rita F. Batista | 01:30

Quase todos os rapazes que foram resgatados há duas semanas de uma gruta na Tailândia iniciaram esta terça-feira um retiro de nove dias num templo budista para ajudar à sua recuperação física e espiritual, no cumprimento de uma promessa foi feita pelas suas famílias em agradecimento pelo sucesso daquele que foi um dos maiores e mais mediáticos resgates de sempre. Os jovens homenagearam ainda a memória do mergulhador que morreu durante a operação.



Os menores e o seu treinador deram início ao retiro espiritual na manhã de ontem. Envergando vestes brancas e com as palmas das mãos juntas, os jovens oraram e acenderam velas no templo budista de Chiang Rai, de onde são oriundos. Para os budistas, é habitual passar algum tempo em retiro e repouso num templo após um momento difícil ou traumático das suas vidas.



Durante a cerimónia, os jovens cumpriram vários rituais tradicionais e deixaram bandejas de doces, frutas e bebidas açucaradas em frente a estátuas de Buda. Juntamente com o treinador Ekapol Chanthawong, que vai ser ordenado monge, os menores da equipa de futebol 'Javalis Selvagens' tiveram ainda o cabelo rapado naquela que é mais uma das tradições pelas quais têm de passar para se tornarem noviços. Apenas um dos menores resgatados da gruta, Adul Sam-on, de 14 anos, não participará no retiro por ser cristão.



Os 12 rapazes, com idades entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 25 anos, tiveram alta hospitalar na semana passada, na sequência do resgate que apaixonou o Mundo. Entretanto, o governo tailandês já mostrou por várias vezes a sua preocupação relativamente à exposição mediática a que os jovens estão sujeitos. O ministro da Cultura, Vira Rojpochanarat, propôs mesmo a criação de uma comissão que supervisione a produção de filmes e documentários sobre o resgate.



SAIBA MAIS

94,5%

da população tailandesa é budista. A segunda maior comunidade é a muçulmana (4,29%) e a terceira a católica (1,17%). O país tem cerca de 70 milhões de habitantes, divididos em cinco grandes grupos étnicos.



Quarta maior religião

O budismo é a quarta maior religião mundial, com 520 milhões de seguidores, 7% da população mundial. Originário da Índia, engloba várias tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos de Sidarta Gautama, mais conhecido como Buda, que viveu no século VI a.C.