Javier tem 58 anos e é o primeiro cidadão de Madrid a submeter-se legalmente à eutanásia

Um doente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é o primeiro cidadão de Madrid, Espanha, a submeter-se legalmente à eutanásia. Este direito foi reconhecido pelo governo espanhol em junho e esta quarta-feira Javier de 58 anos será eutanasiado após mais de quatro meses de espera.



Diagnosticado com ELA no ano passado, o homem conta ao El País que deixou de conseguir andar, mal consegue mexer as mãos ou dormir devido às dores.

"A cada dia que passa tenho mais dores e não consigo tomar mais morfina", disse acrescentando que está convencido de que morre pela dignidade e que vai "feliz".



Javier escolheu morrer em casa esta quarta-feira e contará com a ajuda de uma equipa médica formada por um médico consultor, um neurologista e duas enfermeiras. Os profissionais de saúde e a família acompanharão o homem naquele que ele deseja ser o último dia da sua vida.