Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jean-François Parot (1946-2018)

O diplomata que contava histórias.

01:30

Estreou-se nas letras no final da década de 90 do século XX, perto dos 50 anos, mas compensou o atraso com a pujança da escrita.



O diplomata francês Jean-François Parot, que criou o comissário Nicolas Le Floch (cujas investigações decorrem na França do séc. XVIII) tornou-se um bestseller em França, depois no resto da Europa, depois no Mundo.



A chegada da personagem à TV consolidou-lhe a fama.



Morreu na quarta-feira.