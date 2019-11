A segunda vice-presidente do Senado decidiu declarar-se presidente depois da renúncia de Evo Morales, do seu vice, Álvaro García Linera, da presidente do Senado, Adriana Salvatierra, do presidente da Câmara dos Deputados, Victor Borda, assim como o vice-presidente do Senado, Rubén Medinacelli.

Estava prevista para o dia de hoje uma sessão para discutir a sucessão de Evo Morales, mas a mesma acabou por não acontecer por falta de deputados.

A senadora Jeanine Áñez declarou-se presidente da Bolívia na noite desta terça-feira."Assumo de imediato a presidência e comprometo-me a assumir todas as medidas necessárias para pacificar o país", declarou no Senado, segundo avança a publicação Globo.