Jeff Bezos deixou de ser o mais rico mas coleção de carros não foi afetada

Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, perdeu o título de homem mais rico do mundo para Bill Gates, fundador da Microsoft. Quem o diz é a revista "Forbes", que depois da apresentação dos resultados trimestrais da Amazon, no final do mês de Outubro, retirou a Bezos o título que lhe tinha dado em 2018.

De acordo com a referida publicação, a fortuna de Bezos caiu para 103,9 mil milhões de dólares, tendo sido ultrapassada pela de Bill Gates, que soma 105,7 mil milhões de dólares. Aos resultados da Amazon ainda temos que somar o "custos" do divórcio entre Jeff e MacKenzie Bezos, com o "patrão" da Amazon a deixar um quarto das ações da empresa à ex-mulher, que graças a isso passou a figurar na lista das pessoas mais ricas do mundo, refere o site Aquela Máquina.