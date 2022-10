Jens Stoltenberg diz que "NATO forneceu apoio sem precedentes à Ucrânia"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a "NATO forneceu apoio sem precedentes à Ucrânia".

"Se Putin ganhar ou se a Ucrânia perder, todo o mundo vai perder, incluindo a NATO. E o mundo ficará mais perigoso", sublinhou.



Durante o discurso, desta tarde, Stoltenberg afirmou ainda que os ataques cometidos pelo Kremlin, esta segunda-feira, demonstram "um sinal de fraqueza", uma vez que " a Rússia não está fazer progressos no campo de batalha", continuando a atacar indiscriminadamente civis.



"O Presidente da Bielorrússia tem de deixar de ser cúmplice do Presidente Russo" e acrescentou ainda "qualquer ataque deliberado contra as infra-esruturas aliadas será recebido uma reposta unida e avançada".



A conferência de imprensa antecede a reunião de ministros da Defesa dos Aliados que acontece nos dias 12 e 13 de outubro.



Esta terça-feira, ficou marcada por novos bombardeamentos contra alvos militares e instalações de energia ucranianas, um dia após Moscovo ter bombardeado em grande escala todo o país.