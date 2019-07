Jeremy Corbyn apoia um novo referendo ao Brexit

O líder do Partido Trabalhista britânico cedeu às pressões internas e clarificou, por fim, a sua posição sobre o Brexit.Jeremy Corbyn anunciou que o partido fará campanha pela permanência britânica na União Europeia (UE) caso seja realizado um novo referendo sobre o acordo de Brexit do Partido Conservador, da ainda primeira-ministra Theresa May.Em carta aos membros do partido, Corbyn explica que os trabalhistas farão campanha pela permanência para travar "um Brexit prejudicial" para o país e também para evitar que o sucessor de May, que será eleito no final do mês, possa decidir retirar o Reino Unido da UE sem a aprovação de um acordo (o chamado Brexit duro)."Quem quer que venha a ser primeiro-ministro deve ter a confiança de devolver novamente ao povo, num voto público, a decisão sobre o seu acordo de Brexit ou a falta dele", afirma o líder trabalhista na carta.Corbyn sublinha que vai fazer campanha pela permanência no clube europeu, contra um acordo "que não proteja a economia e os empregos".A clarificação de Corbyn surge após anos de ambiguidades em que não esclareceu se apoiava o Brexit ou a permanência na UE e também se era, ou não, a favor de um segundo referendo. A carta surge somente devido à pressão interna do partido.Mais de dez mil trabalhistas assinaram uma declaração proposta por Tom Watson, vice-líder do partido, na qual se insistia que era preciso tornar clara a posição oficial sobre a relação britânica com a UE e sobre o processo de Brexit.Apesar do esclarecimento, persiste uma ambiguidade. É que Corbyn não explica se defenderá o Brexit ou a permanência na UE caso uma crise política no Reino Unido force a realização de novas eleições nos meses mais próximos, antes de estar consumado o processo da saída britânica.Para a clarificação da posição trabalhista contribuíram os maus resultados nas eleições europeias e também as mais recentes sondagens para as Legislativas, nas quais o partido surge, pela primeira vez, em quarto lugar, com apenas 18% dos votos.A posição tardia de Corbyn de apoiar um novo referendo ao Brexit foi precipitada pela decisão dos líderes sindicais, que acordaram esta semana que os trabalhistas deviam exigir um novo referendo e fazer campanha pela permanência na UE.