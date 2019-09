Jeremy Corbyn ganha apoio contra Boris Johnson no Reino Unido

A oposição ao governo conservador do PM Boris Johnson deu esta sexta-feira mais um passo para travar a sua intenção de forçar uma saída britânica da União Europeia sem acordo firmado.Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês (SNP), afirmou-se aberta a apoiar "um governo de unidade" do líder trabalhista Jeremy Corbyn.Em resposta à oferta de apoio de Sturgeon, fontes do governo acusaram os trabalhistas de terem "atirado o Reino Unido pelo cano", oferecendo a independência à Escócia a troco de apoio para chegarem ao poder.Refira-se que, apesar da oferta a Corbyn, a líder escocesa discorda deste quanto ao momento certo para derrubar o governo com uma moção de censura. Corbyn quer fazê-lo só depois de estar garantido adiamento do Brexit para lá de 31 de outubro. Sturgeon entende que o governo deve ser derrubado desde já.Mas, mesmo com apoio dos 35 deputados do SNP, Corbyn fica aquém da maioria no Parlamento britânico, onde os 247 trabalhistas precisariam de forças como os Liberais Democratas, com 18 deputados.Contudo, Jo Swinson, líder desse partido, rejeita um governo chefiado por Corbyn.A escassas semanas da cimeira decisiva de dia 17, o secretário britânico do Brexit, Stephen Barclay, foi a Bruxelas reatar negociações de um acordo de saída da UE, sem levar na pasta uma solução para o ponto de desacordo com os parceiros europeus: uma alternativa à cláusula que visa evitar o regresso de uma fronteira à Irlanda.Michel Barnier, negociador-chefe da UE, considerou inviável a proposta de Londres.