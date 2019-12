Jeremy Corbyn usou propaganda russa

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, foi acusado de usar propaganda russa, após vir a público que os documentos confidenciais que alegadamente provam a "venda" do Serviço Nacional de Saúde aos EUA e que têm sido o grande trunfo de Corbyn na campanha eleitoral foram originalmente divulgados na internet por hackers ligados a Moscovo.Os documentos, revelados por Corbyn em conferência de imprensa a 27 de novembro, provam, alegadamente, que o governo de Boris Johnson está a negociar em segredo a venda do Serviço Nacional de Saúde a multinacionais norte-americanas no âmbito das negociações sobre um futuro acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido. Johnson nunca desmentiu a autenticidade dos documentos, mas sempre negou que o Sistema de Saúde esteja à venda.Agora, o site norte-americano Reddit veio dizer que os documentos foram inicialmente divulgados e propagados naquela plataforma por um conjunto de utilizadores ligados a anteriores campanhas de desinformação política com origem na Rússia. Segundo a administração do Reddit, foram suspensas 61 contas que formavam parte de um "esforço concertado" para divulgar os documentos.Questionado sobre o assunto, Corbyn recusou confirmar a origem dos documentos usados na campanha e frisou que "ainda ninguém desmentiu a sua autenticidade".