Jerónimo Martins multada em 163 milhões na Polónia por "profunda desonestidade e desrespeito"

A Jerónimo Martins foi multada em 723 milhões de zlotys (163 milhões de euros) na Polónia, onde conta com a rede de supermercados Biedronka, por alegadamente "impor alguns descontos de forma arbitrária", principalmente aos fornecedores de frutas e produtos hortícolas, já depois da entrega dos produtos.

Segundo a acusação, divulgada esta segunda-feira, 14 de dezembro, o grupo de origem portuguesa terá faturado mais de 135 milhões de euros com estas práticas abusivas de descontos que, nos casos mais extremos, ultrapassam 20% do volume de negócios gerado com a retalhista, tendo prejudicado mais de 200 produtores.