Jessica Krug: A professora universitária que fingiu ser negra durante décadas

norte-africana ou que tinha origem nas Caraíbas. A verdade é que esta professora universitária é uma judia branca que cresceu na cidade do Kansas, no estado norte-americano do Missouri.A revelação foi feita pela própria no seu blog. Jessica A. Krug, professora de estudos africanos e latino-americanos, na Universidade George Washington, revelou que mentiu durante toda a vida sobre a sua etnia.Krug escreveu sobre a áfrica e a diáspora africana, a América Latina, sempre sob a falsa identidade de que era negra e até latina. Reconheceu no seu blob que não tinha o direito de se apropriar de uma identidade que não a sua, "fazer isso é o epíteto da violência, do roubo e da apropriação, das inúmeras maneiras pelas quais os não-negros continuam a usar e abusar das identidades negras e culturas".A história de Jessica Krug chocou os alunos desta docente que já se demitiu do seu cargo na Universidade George Washington.