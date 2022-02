Ângela Barreto, a lusodescendente, de 26 anos, que fugiu para a Síria em 2014, foi esta sexta-feira condenada a quatro anos e meio de prisão pelo Tribunal de Roterdão, nos Países Baixos, por pertencer à organização terrorista Daesh e por praticar crimes terroristas. O caso de Ângela não é o único neste país, mas esta é a pena mais alta aplicada até agora a uma ‘noiva da Jihad’ que viajou para a Síria para casar com um combatente do Daesh.





Durante os seis anos em que esteve na Síria, Ângela casou-se com três homens, entre eles os jihadistas portugueses Fábio Poças (já morto) e Nero Saraiva (preso no Iraque). “Ela apoiou o seu primeiro e terceiro maridos. Ambos eram ativos num grupo de atiradores do Daesh. Além disso, a suspeita fazia propaganda para o Daesh e possuía armas de fogo durante esse período”, afirmou o juiz.