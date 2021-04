Jihadistas raptam e escravizam menores em Cabo Delgado

Os jihadistas que desde 2017 semeiam destruição e morte em Cabo Delgado raptaram centenas de mulheres e crianças para usar como escravas sexuais e traficar para outros países. Estas revelações foram feitas por sobreviventes que escaparam aos revoltosos e que estão agora refugidas em Palma e outras localidades.









A maioria das raptadas têm menos de 18 anos, havendo casos de menores de 12 anos, e são mantidas em campos e bases estabelecidas pelos rebeldes na região norte de Moçambique.

As revelações, embora não sendo inteiramente novas, estão agora sistematizadas num relatório de João Feijó e outros investigadores do Observatório do Meio Rural, elaborado a partir de entrevistas a 23 mulheres, feitas em 2020.





No ataque a Mocímboa da Praia, por exemplo, mais de 300 mulheres e meninas foram levadas de casa e carregadas em camiões sob ameaça de armas. Alguns casais perderam três ou quatro filhas. “As adolescentes são as vítimas favoritas. As mais velhas são poupadas”, conta uma das entrevistadas.





As escolhidas são designadas ‘noodles’, uma comida rara e desejável, e são forçadas a casar com os jihadistas. Outras são partilhadas e possivelmente traficadas. “Este relatório conta a história das que fugiram. As que ainda estão presas ou foram traficadas, essas têm as vozes silenciadas”, conclui Feijó.