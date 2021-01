Jill Biden gasta 1,2 milhões a renovar casas de banho da Casa Branca

A tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos está marcada para o próximo dia 20 de janeiro, mas os planos de transição para a Casa Branca há muito estão traçados. E não pense que as mudanças se traduzem apenas em novas caras. Graças a Jill Biden, futura primeira-dama, a Casa Branca vai sofreu uma renovação.

De acordo com documentos oficiais da Casa Branca a que o TMZ teve acesso, serão gastos 1,2 milhões de dólares (cerca de 980 mil euros) a remodelar as casas de banho no interior do edifício de dois andares na ala leste, onde funciona o escritório de Melania Trump e onde passará a trabalhar Jill Biden.

Sabe-se que a remodelação ficará a cargo da Holmes Mechanical Contractors, uma empresa de Washington, e deve estar concluída em maio, quatro meses depois do dia da inauguração presidencial.

A mesma publicação revela ainda que serão gastos 127 mil dólares numa limpeza a fundo antes da chegada de Joe e Jill à Casa Branca, aos quais se somam mais 44 mil dólares para a limpeza dos tapetes dos 132 quatros do edifício.