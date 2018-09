Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Lourenço eleito presidente do MPLA

Eduardo dos Santos liderava partido desde 1979.

Por Rita F. Batista | 09:00

João Lourenço foi eleito presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola com cerca de 99% dos votos. O congresso deste sábado e o resultado da votação mostrou um partido unido.



O antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos deixou este sábado de ser o líder do MPLA, que governa o país desde a independência do mesmo, em 1975, e que era liderado por si desde 1979.



No discurso de abertura do congresso do partido, em Luanda, assumiu que nos quase 40 anos que esteve no poder cometeu erros, mas ainda assim disse sair "de cabeça erguida".



Um discurso de 15 minutos em que acrescentou também que se assume "pronto para passar a liderança do partido ao próximo presidente", que foi também o único candidato ao cargo.



Vários representantes da oposição sublinharam que a saída de José Eduardo dos Santos do poder aconteceu porque foi forçado a isso.