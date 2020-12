Joe Biden agradece a Marcelo felicitações pela sua eleição como Presidente dos EUA. Saiba o que diz a carta enviada

O Presidente eleito dos Estados Unidos enviou hoje uma carta ao chefe de Estado português agradecendo as felicitações pela sua eleição em novembro e adiantando esperar trabalhar com Marcelo Rebelo de Sousa e com Portugal.

"Obrigado pelas suas amáveis palavras e votos de boa sorte. Lamento que ainda não tenhamos tido a oportunidade de contactar por telefone", escreveu Joe Biden na carta divulgada no 'site' da Presidência portuguesa.

Declarando-se honrado por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, o democrata assinala que tomará posse, juntamente com a vice-presidente, Kamala Harris, "num momento de grandes desafios globais - do coronavírus às mudanças climáticas - que transcendem fronteiras e exigem cooperação internacional".

Neste sentido, Biden diz esperar trabalhar com Marcelo e com o Governo português para enfrentar "os problemas comuns" dos dois países e povos.

O Presidente da República enviou a 07 de novembro uma mensagem de felicitações a Joe Biden, declarando-se certo de que "as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, com mais de duzentos anos de história, se continuarão a estreitar no futuro".

O 46.º Presidente norte-americano toma posse a 20 de janeiro de 2021, substituindo o Republicano Donald Trump.