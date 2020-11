Joe Biden anuncia equipa para a Casa Branca. Conheça as contratações

O próximo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta terça-feira a contratação de nove pessoas para a equipa que estará na Casa Branca. Ao lado do democrata estarão pessoas que o apoiaram na campanha às presidenciais, que acabou por vencer.vai assumir o cargo de assessor principal eo de conselheiro do presidente. A subchefe de gabinete será, diretora da campanha de Biden às presidenciais.assume o cargo de conselheira do presidente, depois de ter sido sua conselheira durante a campanha. Dana será ainda a advogada principal de Joe Biden., um dos primeiros apoiantes de Biden e representante do Louisiana, assume o lugar de assessoria ao presidente dos EUA. Para o Gabinete de Assuntos Intergovernamentais foi escolhida Julie Rodríguez.vai ser a diretora de operações da Sala Oval. A mulher de Joe Biden, Jill Biden, também contratoupara o seu gabinete eserá o seu conselheiro principal.Estes novos nomes seguem-se à nomeação depara chefe de gabinete da Casa Branca.