Joe Biden anuncia pacote de combate à Covid-19 nos EUA

O novo presidente dos EUA deu já um primeiro sinal de rutura com a administração anterior ao anunciar um plano de estímulo à economia no valor de quase dois biliões de dólares (1,6 biliões de euros). Joe Biden planeia reservar 20 mil milhões desse pacote para a distribuição de vacinas contra a Covid-19 e 50 mil milhões para testes de despistagem de infeções, num total de 415 mil milhões para o combate à epidemia."O que está em jogo é a saúde do país. Não podemos perder mais tempo", afirmou Biden na noite de quinta-feira, num discurso a partir da cidade onde vive, Wilmington, no Delaware, onde frisou que "a distribuição de vacinas nos EUA tem sido até agora um fracasso". O objetivo de Biden é distribuir 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias na presidência. Recorde-se que os EUA são país com mais vítimas da Covid, num total de 385 mil mortos.O pacote de ajuda de emergência que Biden vai apresentar para aprovação no Congresso prevê um pagamento direto de 1400 dólares aos mais afetados pela crise resultante da epidemia, valor esse que se soma aos 600 dólares de pagamento único e 300 dólares semanais previstos num outro pacote de auxílio aprovado no mês passado. No novo pacote de ajuda de Biden estão também incluídos 440 mil milhões de dólares para apoio às pequenas empresas e aos negócios familiares.