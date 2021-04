Joe Biden apoia famílias com plano bilionário

Para assinalar os primeiros 100 dias de governação, o presidente dos EUA, Joe Biden, fez na noite de quarta-feira um discurso de grande impacto, no qual revelou um plano de estímulo à economia e apoio às famílias num valor de quase quatro mil biliões de dólares (3,3 biliões de euros), plano esse que se segue a um outro, anunciado em janeiro, no âmbito do qual foram pagos cheques de mais de mil euros às famílias mais afetadas pela Covid.









Este plano é o mais ambicioso desde Lyndon Johnson, nos anos 1960 e é comparado ao New Deal de Franklin Roosevelt, nos anos 1930. Empregos, educação e apoios sociais ocupam lugar de destaque no novo pacote de estímulo económico e apoio social. Aliás, o plano divide-se em dois, um voltado para a criação de emprego e outro para as famílias. Este último, no valor de 1,5 biliões de euros, vai incluir, entre outras coisas, fundos para ensino pré-escolar gratuito, baixa médica paga aos pais, apoios nas despesas de saúde dos filhos e cortes significativos nos impostos das famílias mais carenciadas, reforçando os apoios diretos do anterior plano de resgate.

“Temos de provar que a democracia ainda funciona, que o governo funciona e consegue ajudar as pessoas”, afirmou Biden, frisando que “da necessidade a América fez oportunidade”. O presidente concluiu instando os republicanos a apoiarem o seu projeto: “A América está de novo a avançar e não podemos parar agora”.





Biden explicou que a sua proposta será em boa parte financiada por aumentos de impostos às grandes empresas e aos norte-americanos mais ricos.





O discurso foi proferido numa sessão conjunta do Congresso rodeada de apertadas medidas de segurança por causa do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, e com uma audiência limitada a 200 dos 1600 congressistas devido às restrições tornadas necessárias pela Covid-19.



PORMENORES

Mulheres no poder









Vencer o século XXI



O presidente dos EUA fez questão de sublinhar que o seu plano de estímulo económico, que vai financiar transportes, redes de telecomunicações de banda larga, estradas e pontes, se insere num cenário “de competição com a China e outros países para vencer o século XXI”.

Biden saudou a vice-presidente Kamala Harris e Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes, frisando que “nunca antes” um presidente dos EUA tinha discursado no Congresso ladeado por duas mulheres naqueles cargos.