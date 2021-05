605 milhões de euros)

Sheikh

O governo norte-americano aprovou a venda de 735 milhões de dólares (mais deem armas a Israel, em conflito com palestinianos há duas semanas.Segundo o jornal "The Washington Post", citando fontes do congresso dos EUA, Joe Biden aprovou a venda das armas de precisão ao país asiático.A proposta foi apresentada a 5 de maio, antes do Hamas lançar os primeiros "rockets" a Israel, quando várias famílias foram forçadas a deixar as suas casas no bairroJarrah.Em atualização