Joe Biden assume que quer criar um país "mais limpo e seguro para todos" durante o seu discurso esta sexta-feira na Cimeira do Clima, a decorrer no Egipto .Segundo o presidente americano, a administração Biden fez, nos primeiros dias do presidente no cargo político, uma agenda cuidadosa para lidar com os problemas climáticos. Biden considera que a rede elétrica americana deve progredir e revela que foi acionada uma lei a favor do clima.Joe Biden menciona que foram acionados 369 milhões de dólares para um pacote que visa apoiar o uso de eletricidade limpa, desde a energia eólica à energia solar.O presidente americano considera que os EUA estão no rumo certo para cumprir meta de redução de CO2 (dióxido de carbono) até 2030.Em atualização.