Joe Biden diz que não há "motivo para pânico" com a variante Ómicron

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta segunda-feira que "não há motivo para pânico" com a disseminação da variante Ómicron do coronavírus e pediu aos norte-americanos para serem vacinados ou receberem a dose de reforço.

"Há motivo para preocupação, com esta nova variante, mas não para pânico", disse Biden, num discurso a partir da Casa Branca, onde repetiu os argumentos esta segunda-feira apresentados pelo seu conselheiro para a Saúde, Anthony Fauci.

Com a aproximação das festividades de fim de ano, o Presidente pediu aos norte-americanos que se vacinem e vacinem os seus filhos ou, se for o caso, recebam as doses de reforço.