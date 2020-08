Joe Biden diz que quer “acabar com a escuridão”

Joe Biden prometeu quinta-feira à noite unir um país profundamente dividido e “acabar com o período de escuridão” que tomou conta da América durante a Presidência de Trump.









Naquele que foi o discurso mais importante de uma carreira política com quase meio século, o veterano senador aceitou formalmente a nomeação para ser o candidato do Partido Democrata às eleições de novembro, frisando que esta é a altura de unir todos os americanos”. “Se me elegerem, trarei ao de cima o melhor de nós, não o pior. Serei um aliado da luz e não das trevas”, prometeu, apresentando as eleições como “uma batalha pela alma da nação” numa altura em que a América enfrenta quatro graves crises - a pandemia, o colapso económico, a injustiça racial e as alterações climáticas.

Biden prometeu ainda “trabalhar arduamente” tanto para aqueles que o apoiam como para os que não estão do seu lado. “Embora eu seja o candidato democrata, serei um presidente americano”, garantiu, pedindo aos eleitores que escolham “a esperança em vez do medo, os factos em vez da ficção e a justiça em vez do privilégio”. “Juntos, conseguiremos acabar com este período de escuridão”, prometeu.





Sem nunca mencionar o nome do adversário, Biden criticou ainda Trump pela forma com lidou com a pandemia, acusando-o de falhar “no dever mais básico para com a nação”. “Falhou em proteger-nos, falhou em proteger os Estados Unidos e isso é imperdoável”, acusou o antigo vice-presidente.



pormenores



Pence ao ataque



Na resposta ao discurso de Biden, o vice-presidente Mike Pence acusou os democratas de pretenderem “esmagar a economia e promover políticas que resultarão em violência nas ruas”.



Mais gastos



Os dois candidatos aumentaram em julho os gastos com a campanha, num esforço para chegar a mais eleições . Trump gastou 65 milhões de dólares em publicidade e Biden 60 milhões.



Voto postal



O diretor do Serviço Postal dos EUA, Louis DeJoy, garantiu ao Congresso que os votos por correio para as presidenciais de novembro chegarão “atempadamente e em segurança”.